Умерла Барбара Буш

Бывшая первая леди США, жена Джорджа Буша-старшего Барбара умерла в возрасте 92 лет. Об этом агентству Reuters сообщили ее родственники.
Многие годы супруга 41-го президента США страдала от болезни Грейвса — аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами. Она также перенесла операции на сердце и желудке и бронхит.
15 апреля стало известно, что Барбара Буш после серии неудачных госпитализаций отказалась от дальнейшего лечения и захотела проводить больше времени с семьей.
16 апреля CBS News ошибочно разместил на своем сайте некролог о Барбаре Буш. В заголовке статьи содержалась пометка «Не публиковать». Текст появился на сайте на некоторое время, а затем его сняли.
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