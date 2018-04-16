Американский телеканал случайно «похоронил» Барбару Буш

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Барбара Буш

Новостная служба американского телеканала CBS — CBS News — ошибочно разместила на своем сайте некролог о жене бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Барбаре. Об этом сообщает издание Miami Herald, публикуя скриншот материала.

В заголовке статьи содержалась пометка «Не публиковать». Текст появился на сайте на некоторое время, а затем его сняли.

Издание приводит первые строки некролога: «Барбара Буш, остроумная, общительная основательница политической династии, которая продвинула двух близких людей в Белый дом и десятилетиями доминировала в республиканской политике, умерла после нескольких недавних госпитализаций. Ей было 92 года. Представитель семьи Буша сказал, что она скончалась мирно в своем доме в окружении родных».

Ранее в воскресенье, 15 апреля, стало известно, что Барбара Буш после серии неудачных госпитализаций не станет лечиться и будет проводить больше времени с семьей.

Буш лечится от болезни Грейвса в течение многих лет. Это аутоимунное заболевание, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами. Она также переносила операции на сердце и желудке и бронхит.

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