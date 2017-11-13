Умерла заслуженная артистка России Вера Вельяминова

В Санкт-Петербурге умерла театральная актриса Вера Вельяминова. Об этом сообщается на сайте Александринского театра.

«12 ноября на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Вера Николаевна Вельяминова», — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон будет объявлено позже.

Вельяминова играла в Ленинградском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина (с 1990-х годов — Александринский театр) с 1952 года. В ее репертуаре такие спектакли, как «Живой труп», «Второе дыхание», «Антигона», «На дне», «Свои люди — сочтемся!», «Горя бояться — счастья не видать» и «Веер леди Уиндермир».

Среди наград Веры Вельяминовой — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За освоение целины».