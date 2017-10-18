Культура
 

Умерла актриса «Тайн дворцовых переворотов» Марьяна Цареградская

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Марьяна Цареградская
Марьяна Цареградская

Актриса Марьяна Цареградская, известная по роли княжны Екатерины Долгорукой в сериале «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», скончалась в возрасте 45 лет. Об этом в среду, 18 октября, телеканалу «360» сообщила писательница Марина Юденич.

Причина смерти не уточняется. «Нет никакой определенной информации, но поговаривают о том, что у Цареградской было онкологическое заболевание», — цитирует канал Юденич.

Похороны пройдут в Москве.

Отмечается, что в последние годы Цареградская проживала в США. В Штатах актриса снималась в рекламе и занималась благотворительностью.

В фильмографии Марьяны Цареградской, помимо четырех частей «Тайн дворцовых переворотов», — картина «Научная секция пилотов» и сериал «Трое сверху».

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