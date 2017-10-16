Диспетчер скорой подтвердила «кучу вызовов» в вечер смерти Марьянова

Диспетчер скорой подтвердил высокую загруженность бригад 15 октября, когда, не дождавшись медицинской помощи, умер актер Дмитрий Марьянов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 15 октября в СМИ появилась информация о якобы отказе направить бригаду врачей к Марьянову из-за большого количества вызовов. Из-за этого друзья больного были вынуждены самостоятельно доставить его в больницу подмосковной Лобни.

Позвонившим в скорую репортерам пришлось несколько минут слушать длинные гудки, но, взяв трубку, диспетчер попросил подождать еще, объяснив высокой загруженностью. «У нас куча вызовов», — заявил он.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах ранее сообщил, что официального «перегруза» на скорой не фиксировалось.

Причиной смерти 47-летнего артиста стала, предположительно, тромбоэмболия. Росздравнадзор организовал по данному инциденту проверку станции скорой помощи в Лобне.