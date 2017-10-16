Росздравнадзор проверит скорую помощь в Лобне из-за отказа ехать к Марьянову

Росздравнадзор организует проверку станции скорой помощи в подмосковной Лобне из-за сообщений о якобы отказе направить бригаду к умирающему актеру Дмитрию Марьянову. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали агентству ТАСС.

15 октября газета «Комсомольская правда» опубликовала материал, в котором утверждается, что друзья актера были вынуждены не ждать врачей и самостоятельно везти его в больницу подмосковного города Лобня. Позднее источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что «перегруза» на скорой не фиксировалось.

Причиной смерти 47-летнего артиста стала, предположительно, тромбоэмболия.