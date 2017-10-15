Марьянова привезли в больницу на машине из-за перегруза на скорой

Потерявшего сознание актера Дмитрия Марьянова друзья повезли в больницу сами, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, находившиеся вместе с актером друзья, остановившиеся на посту ДПС, решили не ждать врачей, и в сопровождении полиции самостоятельно поехали в больницу подмосковного города Лобня.

В свою очередь, источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что «перегруза» на скорой не фиксировалось. По его словам, решение доставить Марьянова в больницу своим ходом было принято из-за тяжелой дорожной ситуации.

Марьянов умер в возрасте 47 лет.