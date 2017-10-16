Следствие заинтересовалось смертью актера Марьянова

Следователи проверят информацию из СМИ о том, что медики отказались оперативно помогать актеру Дмитрию Марьянову, который скончался 15 октября. Об этом в понедельник, 16 октября, «Ленте.ру» сообщила Елена Фокина, официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«В СМИ были распространены сведения о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался. Установлено, что он был доставлен в медицинское учреждение на личной автомашине знакомых», — сказала Фокина.

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Она отметила, что по данному факту организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, в 19:03 на станцию скорой медпомощи города Лобня поступил вызов с поста ГИБДД: звонивший сообщал, что известному актеру стало плохо. Однако в 19:07 вызов отменили: звонивший заявил, что больного своим транспортом доставят в лобненскую Центральную районную больницу (ЦРБ)», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, около 19:30 машина с Марьяновым приехала в больницу, где врачи приемного покоя констатировали смерть актера. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия.