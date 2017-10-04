Актриса из «Девчат» сфотографировалась в купальнике в 81 год

Актриса и режиссер Светлана Дружинина сфотографировалась в купальном костюме. Снимок она выложила в Instagram.

Кадр сопровождается хештегами #доброеутро, #бассейн, #чашечкакофе, #утро, #кипр, #кинорежиссер, #светскаяхроника, #звездыотдыхают, #ноги, #дляженщин.

«А теперь можно почитать», — написала Дружинина.

Фотография собрала более семи тысяч отметок «мне нравится».

Светлана Дружинина — народная артистка России. Она известна как режиссер и сценарист картин «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины — III», а также лент серии «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII-й». Дружинина снялась в таких фильмах, как «Доброе утро», «Дело было в Пенькове», «Девчата», «На семи ветрах», «Любимая» и «Одиночество».