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16:36, 17 июля 2026Экономика

Организаторы финала ЧМ-2026 проигнорировали сильный смог

Ole: Дату финала ЧМ-2026 по футболу оставили в силе вопреки сильному смогу в Нью-Йорке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Дату проведения финала ЧМ-2026 по футболу оставили в силе вопреки сильному смогу в Нью-Йорке. О том, что организаторы матча фактически проигнорировали проблему с воздухом, сообщила газета Ole.

Согласно информации источника, наличие смога не ставит под сомнение проведение финала турнира в пригороде Нью-Йорка, Ист-Ратерфорде. Между тем, отмечают в издании, атмосфера может быть не самой здоровой.

Ранее агентство со ссылкой на данные сайта IQAir ТАСС писало, что Нью-Йорк окутал плотный смог от лесных пожаров в Канаде. Так, индекс качества воздуха достиг 208 против 179 в среду, 15 июля. Уточняется, что нынешний показатель считается «очень вредным для здоровья».

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ранее предупредила, что сочетание дыма пожаров и жаркой погоды нанесут удар по качеству воздуха в штате. Местных жителей призвали ответственно отнестись к неблагоприятным погодным условиям и тщательно следить за своим самочувствием.

В финале чемпионата мира, который пройдет в воскресенье, 19 июля, сразятся сборные Аргентины и Испании. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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