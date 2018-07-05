Умер автор девятичасового фильма о зверствах нацистов в лагерях смерти

Французский режиссер-документалист Клод Ланцман скончался в возрасте 92 лет. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает AFP в Twitter.

Отмечается, что кинематографист умер у себя дома. В течение нескольких дней перед смертью Ланцманн испытывал недомогание. Причина кончины режиссера пока не называется.

Клод Ланцман наиболее известен по документальному фильму «Шоа», посвященному холокосту. В ленте, которая длится более девяти часов, отсутствуют какие-либо архивные кадры или фотоматериалы из лагерей смерти или еврейских гетто — она целиком состоит из интервью. В съемках приняли участие выжившие в лагерях смерти, их родственники, бывшие немецкие охранники и офицеры, люди, жившие рядом с лагерями.

Картина «Шоа» вышла в 1985 году, завоевала премию BAFTA за лучший документальный фильм и получила почетную премию «Сезар».

Ланцман также снял такие документальные ленты, как «Почему Израиль», «Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов», «Цахал» и «Напалм».