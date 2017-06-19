Умер режиссер-документалист Игорь Григорьев

Заслуженный деятель искусств России, режиссер документального кино Игорь Григорьев скончался в возрасте 73 лет. Об этом в пресс-службе Союза кинематографистов сообщили Агентству городских новостей «Москва» в понедельник, 19 июня.

Отмечается, что режиссер умер в субботу, 17 июня. Причина смерти не называется.

Церемония прощания с кинематографистом состоится 20 июня в ритуальном зале московской Центральной клинической больницы.

Игорь Григорьев окончил ВГИК в 1970-м, после чего стажировался у советского режиссера Михаила Ромма. В 2005 году он получил орден Почета за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Кинематографист снял такие документальные ленты, как «Цветы времен оккупации» и «Партизанские дети», а также принял участие в создании советско-американского сериала о Второй мировой войне «Великая Отечественная».

Помимо этого, Григорьев являлся художественным руководителем киностудии «Риск» и преподавал во ВГИКе в мастерской неигрового кино.