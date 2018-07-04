Умер оператор «Кофе и сигарет» и «Танцующей в темноте»

В Амстердаме скончался нидерландский кинооператор Робби Мюллер. Об этом в среду, 4 июля, сообщает NRC.

Ему было 78 лет. Он умер после продолжительной болезни.

Мюллер тесно связан с движением нового немецкого кино. Он часто работал с режиссером Вимом Вендерсом, для которого снял картины «Алиса в городах», «Ложное движение», «Американский друг» и «Париж, Техас».

Он также сотрудничал с Джимом Джармушем на съемках лент «Вне закона», «Таинственный поезд», «Кофе и сигареты», «Мертвец» и «Пес-призрак: путь самурая».

В 1990-х Робби Мюллер начал работать с датским режиссером Ларсом фон Триером. В их совместной фильмографии такие ленты, как «Танцующая в темноте» и «Рассекая волны».