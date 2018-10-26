Умер народный артист России Борис Темирканов

В Петербурге скончался российский дирижер и композитор Борис Темирканов. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Кабардино-Балкарии.

«Народный артист России Борис Темирканов скончался накануне, находясь в больнице в Санкт-Петербурге. До этого он долго болел», — рассказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент решается вопрос с транспортировкой тела. Похороны пройдут в Кабардино-Балкарии, дата прощания будет объявлена позже.

Темирканов — главный дирижер симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии и председатель Союза композиторов Кабардино-Балкарской Республики.

Ранее в пятницу стало известно, что скончался народный артист России Николай Караченцов.