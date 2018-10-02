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Раскрыта причина смерти Романа Карцева

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Роман Карцев

Народный артист России Роман Карцев умер от инфаркта. Об этом ТАСС во вторник, 2 октября, сообщил его друг, писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

«Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», — рассказал Жванецкий.

Писатель признался, что встретил новость о кончине Карцева с болью. «Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а "не жив" — это ведь совсем другое. Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было», — сказал он.

Карцев служил в Московском театре миниатюр, созданном Михаилом Жванецким. В 1970-х — 1980-х он выступал вместе с Ильченко с миниатюрами Жванецкого.

О смерти Романа Карцева стало известно ранее во вторник. Артисту было 79 лет.

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Предыстория: Умер Роман Карцев
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