Умер народный артист России Михаил Асафов

Актер театра и кино, народный артист России Михаил Асафов умер во Владимире. Об этом сообщается на сайте Владимирского театра драмы.

Причина смерти не раскрывается. Церемония прощания с Асафовым состоится 17 сентября во Владимире. Актеру было 67 лет.

«Популярность Михаила Асафова у владимирской публики была столь высока, что его участие в любом спектакле театра было верным залогом успеха. Михаил Васильевич неоднократно удостаивался приза зрительских симпатий как лучший актер года», — рассказали его коллеги.

Михаил Асафов закончил школу-студию МХАТ, с 1977 года служил во Владимирском областном театре драмы. Он снялся в фильмах «Ищу человека» и «Птицы над городом», а также сыграл в таких сериалах, как «Пелагия и белый бульдог», «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры» и «Господа-товарищи».