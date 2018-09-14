Названа причина смерти Михаила Асафова

Причиной смерти народного артиста России Михаила Асафова стали проблемы с сердцем. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет ФАН в пятницу, 14 сентября.

Актер театра и кино скончался во Владимире в возрасте 67 лет. Панихида по артисту пройдет 17 сентября.

Коллеги Асафова по Владимирскому театру драмы выразили соболезнования в связи с кончиной актера. «Популярность Михаила Асафова у владимирской публики была столь высока, что его участие в любом спектакле театра было верным залогом успеха. Михаил Васильевич неоднократно удостаивался приза зрительских симпатий как лучший актер года», — рассказали они.

Михаил Асафов с 1977 года служил во Владимирском областном театре драмы.

В его фильмографии такие проекты, как «Ищу человека» и «Птицы над городом», «Пелагия и белый бульдог», «Брак по завещанию 2. Возвращение Сандры» и «Господа-товарищи».

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