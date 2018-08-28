Умер актер из «Убойной силы»

Скончался эстонский актер Тоомас Креэн. Об этом сообщает НСН.

Ему было 59 лет. Причина смерти не уточняется.

Креэн снялся в эстонских проектах «Келк-ищейка», «Опасный полет», «Гимназисты Викмана» и «Счастливая улица, 13». В России он известен по ролям в фильме «Исаев» и сериале «Убойная сила».

Тоомас Креэн — артист Эстонского театра кукол. Он окончил актерский факультет Таллинской государственной консерватории.

В июне умер народный артист России Леонид Неведомский. Он снялся более чем в сотне фильмов и телешоу. В частности, он сыграл в сериалах «Цыган», «Открытая книга» и «Возвращение Будулая», появился в эпизодах «Убойной силы», «Улиц разбитых фонарей», «Агента национальной безопасности» и «Бандитского Петербурга».