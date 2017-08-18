Актера из «Убойной силы» и «Бандитского Петербурга» задержали из-за стрельбы

Следственный комитет Санкт-Петербурга задержал актера Сергея Козика. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает «Фонтанка».

Артиста считают соучастником стрельбы, которая произошла накануне в доме Басина по адресу площадь Островского, 5. Пятеро приятелей играли в карты, когда один из них ранил другого в грудь из пистолета Макарова.

Козика подозревают в соучастии в преступлении. По версии следствия, стрелял Юрий Яновский, который после инцидента пропал. Пострадавший находится в реанимации. Двое оставшихся участников карточной игры также задержаны.

По информации издания, Яновский начал стрелять из-за того, что заподозрил соперника по покеру в шулерстве.

43-летний Сергей Козик известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург 4» и «Убойная сила 2». Он также снялся в таких фильмах, как «Свои», «Механическая сюита» и «Человек у окна».