Актер из «Агентов А.Н.К.Л.» пошутил о гражданстве России

Американский актер Арми Хаммер напомнил, что его прабабушкой по отцовской линии была русская актриса и певица Ольга Вадина. Об этом он рассказал журналистам в Москве, где представлял новую ленту «Перестрелка», передает ТАСС в понедельник, 10 апреля.

«Мое русское происхождение очень помогло мне получить роль в фильме Гая Риччи "Агенты А.Н.К.Л"», — заявил Хаммер. В ленте он сыграл агента КГБ Илью Курякина.

На вопрос, хотел ли бы он получить российский паспорт, актер отшутился.

«Конечно, а у вас есть с собой? Я возьму, у меня даже есть моя фотография, могу вам сразу дать», — сказал он.

Хаммер также рассказал, у кого из российских режиссеров ему было бы интересно сниматься.

«Я почти поработал с Тимуром Бекмамбетовым, он очень интересный персонаж, хотелось бы с ним все-таки сделать общий проект», — отметил актер.

Арми Хаммер известен ролями в таких фильмах, как «Социальная сеть», «Одинокий рейнджер», «Под покровом ночи» и «Белоснежка: Месть гномов».