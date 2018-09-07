В Белгороде умер народный артист России Николай Черныш. Об этом сообщается на сайте Белгородского государственного института искусств и культуры.

Ему было 80 лет.

«Заканчивается эпоха великих людей, настоящих легенд. Сегодня мы прощаемся с Николаем Константиновичем Чернышом, гордостью и славой отечественного театра, имя которого навсегда вписано в историю Белгородского государственного академического драматического театра, Белгородского государственного института искусств и культуры, в историю русского классического театра, культуры Белгородчины и всей России», — заявил ректор БГИИК Сергей Курганский.

За время его работы профессором кафедры актерского искусства были поставлены такие спектакли, как «10 суток за любовь», «Был выпускной вечер», «Дорогая Елена Сергеевна», «Похищение луковиц», «Над Тихой Сосной», «Скверно вы живете, господа…», «Нужно быть человеком», «Игра в фанты».

В 2002 году он снялся в документальном фильме «Жил-был актер».