Умер народный артист России Геннадий Мелехин

Скончался народный артист и старейший актер Русского театра драмы в Карелии России Геннадий Мелехин. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщается во «ВКонтакте» авторского театра Ad LIBERUM.

Мелехину было 82 года. Он умер после продолжительной болезни.

«Для всех нас, кто имел честь выходить с Геннадием Михайловичем на одну сцену, он был не просто партнером — он был незыблемым авторитетом, учителем и наставником. Искрометный юмор, ироническое отношение ко всему происходящему, неиссякаемый источник житейской и профессиональной мудрости и огромная любовь и преданность театру — все эти уникальные человеческие качества вели нас за собой, помогали найти свое место в творчестве и жизни», — рассказали в театре.

Дата и место прощания пока не уточняются.