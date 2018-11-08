Умер актер из «Зимней вишни» и «Острова погибших кораблей»

Советский и литовский актер Арунас Сторпирштис скончался в Вильнюсе. Об этом сообщает Delfi.

Причиной смерти Сторпирштиса стала болезнь, диагноз и другие подробности не раскрываются. Актеру было 68 лет.

Брат артиста, Гедиминас Сторпирштис, рассказал, что мужчина работал до последнего дня жизни. Перед смертью он занимался озвучиванием фильма.

Арунас Сторпирштис снялся в таких фильмах, как «Сезон чудес», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Остров погибших кораблей», «Секретный фарватер», «Выше Радуги». Он также сыграл в сериалах «Зимняя вишня» и «Американская трагедия». Артист служил в Молодежном театре Литвы и выступал Большом театре Литвы.

2 ноября стало известно о смерти народного артиста России Владимира Тютюнника. Ему было 64 года.

