Умер единственный уссурийский народный артист России

Народный артист России Владимир Тютюнник скончался в Уссурийске. Об этом сообщает UssurMedia.

Причиной смерти актера стал инфаркт. Тютюннику было 64 года.

Владимир Тютюнник родился в октябре 1954 года в Украинской ССР. Артист служил в уссурийском Драматическом театре Восточного военного округа с 1975 года, где сыграл более 200 ролей.

Тютюнник также сыграл эпизодическую роль в криминальном сериале «Спец». Он получил звание народного артиста России в 2005 году и был единственным жителем Уссурийска, носящим это звание. Преподавал в театральном отделении Приморского краевого училища культуры.

31 октября в Киеве умер театральный режиссер, народный артист России Эдуард Митницкий. Ему было 87 лет. Митницкий был основателем и художественным руководителем Киевского театра драмы и комедии.