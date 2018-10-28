Умерла актриса и телеведущая Марина Ливанова

Актриса театра и кино, телеведущая Марина Ливанова умерла на 67 году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друзей артистки.

По их словам, Ливанова несколько лет тяжело болела. Она скончалась утром 28 октября.

Марина Ливанова — одна из основателей и первых ведущих нижегородского «Радио Рандеву». С 1986 года работала на телевидении, в 1997 году ее признали лучшей ведущей России.

Ливанова снималась в фильмах «Аляска Кид», «Враг народа — Бухарин», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Принцесса на горошине» и других.

С 2007 года актриса преподавала авторские курсы сценической речи и этики в МГУ имени Ломоносова и НИУ ВШЭ.