Умерла актриса Людмила Любимова

В Санкт-Петербурге скончалась актриса Людмила Любимова. Об этом сообщается на сайте Александринского театра.

Артистка умерла в ночь на 24 сентября. Ей было 80 лет.

«Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Людмилы Сергеевны Любимовой», — говорится в сообщении.

Прощание состоится в театре в четверг, 27 сентября.

В репертуаре актрисы — более 40 ролей. Она сыграла в таких спектаклях, как «Кремлевские куранты», «Доходное место», «Много шуму из ничего», «Час пик», «Ночью без звезд», «Бедность не порок», «Сказка о царе Салтане», «Ярмарка тщеславия» и «Гамлет».