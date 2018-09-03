Умерла актриса фильма «Строится мост»

Российская актриса, заместитель директора московского театра «Современник» Лидия Постникова скончалась в возрасте 96 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра в понедельник, 3 сентября.

«Лидия Владимировна ушла на 97-м году жизни. Она болела, но совсем недолго. И даже чувствуя себя не очень хорошо, постоянно интересовалась, как дела в театре», — рассказали в «Современнике».

Причина смерти не называется. Отмечается, что прощание с Постниковой состоится в Покровском храме в Акулово 5 сентября.

Постникова начала работать в «Современнике» с 1962 года как помощник режиссера, вскоре стала заведующей труппой, а в 1969-м — заместителем директора. Она также снялась в роли Веры Орловой в фильме 1965 года «Строится мост» Олега Ефремова и Гавриила Егиазарова.