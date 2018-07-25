Умер Александр Исаков

Артист Государственного театра киноактера Александр Исаков умер на 40-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

По информации НСН, актер умер в больнице в результате осложнений после перенесенного воспаления легких.

Исаков стал известен благодаря ролям в фильмах и сериалах «Холостяки», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Дежурный ангел» и ряде других. С 2004 года был занят в постановках Театра киноактера, среди которых – «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки».

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.