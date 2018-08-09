Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева

Старейшая актриса театра «Современник» Тамара Дегтярева скончалась в Москве. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 августа.

Дегтяревой было 74 года. Точная причина смерти не раскрывается. Представители «Современника» уточнили, что артистку «победили болезни, с которыми она мужественно боролась». Место и время прощальной церемонии и похорон будут названы позже.

Тамара Дегтярева родилась в 1944 году. Окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1970-го служила в «Современнике». В 2012-м актрисе ампутировали ногу из-за проблем с сосудами и серьезной травмы колена. После операции она продолжила выступать в театре на инвалидном кресле.

Дегтярева также снималась в кино. В частности, она исполнила роль Агаты Савельевой в многосерийной драме «Вечный зов». За нее она получила государственную премию СССР. Помимо этого, актриса сыграла в «Расписание на послезавтра», «Нюркина жизнь», «Свет в окне» и «Ищу человека». В 2005 году Дегтярева получила звание народной артистки России.

