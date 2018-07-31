Умерла актриса сериала «Жуков»

Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова скончалась на 56-м году жизни. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Сезон в театре закрыт, поэтому прощание пройдет 1 августа в Боткинской больнице», — отметили в заведении.

Причина смерти не уточняется. Кузнецову похоронят на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. В 1984-м она окончила ГИТИС, после чего стала служить в театре имени Ермоловой. Она также играла в кино — актриса снялась, в частности, в эпизодах сериалов «Жуков», «Сваха», «Бигль», и «Темное царство».

Накануне сообщалось, что в Москве скончался актер Сергей Шеховцов, снимавшийся в фильмах «Ландыш серебристый» и «Антикиллер». Ему было 56 лет.