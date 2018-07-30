Американский музыкант приехал на гастроли в Латвию и умер в 30 лет

Американский музыкант Джозеф Маус, брат исполнителя Джона Мауса, скончался в Латвии. Об этом сообщил в Twitter лейбл Ribbon Music.

Артисту было 30 лет. Он умер в субботу в городе Цесис, где находился на гастролях с группой своего брата. Причина смерти на данный момент неизвестна.

«Выражаем искренние соболезнования семье Джо, Роберту Сью, Кевину, Стефани и Джону Маусу, а также участникам его группы Люку и Джонатану, его друзьям и всем, кто переживает эту трагическую потерю», — заявили представители лейбла.

Все дальнейшие выступления Джона Мауса в рамках текущего тура отменены.