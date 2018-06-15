Умер барабанщик Элвиса Пресли

Американский музыкант Доминик Джозеф Фонтана скончался в возрасте 87 лет. Об этом его жена сообщила Associated Press.

Артист умер во сне в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Перед смертью он страдал от осложнений, возникших в результате перелома бедра в 2016-м.

Фонтана был последним из живущих членов оригинального состава Blue Moon Boys, с которым выступал певец Элвис Пресли. Он вступил в группу в качестве барабанщика в 1954 году. Другие члены коллектива утверждали, что музыка Пресли не была рок-н-роллом, пока в ней не появились партии Фонтаны.

Барабанщик был включен в Зал и музей славы рок-н-ролла за вклад в развитие этого музыкального жанра.

В июне 2016 года в Нашвилле умер Скотти Мур, рок-гитарист Элвиса Пресли. Музыканту было 84 года. Элвис Пресли умер в 1977 году. Он признан одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века.