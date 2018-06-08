Умер анархист Штефан Вебер

Лидер австрийской панк-группы Drahdiwaberl, анархист Штефан Вебер скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает портал Nachrichten.at в пятницу, 8 июня.

Отмечается, что перед смертью артист боролся с болезнью Паркинсона.

Вебер основал Drahdiwaberl в 1969 году. Коллектив выпустил семь студийных альбомов. В своем творчестве группа неоднократно меняла и смешивала музыкальные направления. В 1970-х рокеры стали исполнять песни с политическими текстами и представляли себя как «самая дикая группа в Австрии».