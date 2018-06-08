Культура
 
Последние новости
Роскомнадзор резко разблокировал несколько миллионов адресов Amazon
Джефф Монсон променяет гражданство США на депутатское кресло
«Нафтогаз» захотели лишить денег за победу над «Газпромом»
Евросоюз рассказал о судьбе России в «Большой восьмерке»
Двойника Ким Чен Ына засекли в аэропорту Сингапура
Опознаны останки загадочного шестиметрового животного из Африки
Женщина выкрасила памятник Есенину в белый и оказалась в розыске  
Названа причина самой смертоносной эпидемии в истории
Австрийский журналист пожаловался на хитрость Путина
Новости партнеров

Умер анархист Штефан Вебер

Перейти в «Мою Ленту»
Штефан Вебер

Лидер австрийской панк-группы Drahdiwaberl, анархист Штефан Вебер скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает портал Nachrichten.at в пятницу, 8 июня.

Отмечается, что перед смертью артист боролся с болезнью Паркинсона.

Вебер основал Drahdiwaberl в 1969 году. Коллектив выпустил семь студийных альбомов. В своем творчестве группа неоднократно меняла и смешивала музыкальные направления. В 1970-х рокеры стали исполнять песни с политическими текстами и представляли себя как «самая дикая группа в Австрии».

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
"Drahdiwaberl"-Chef Stefan Weber ist tot
Автор песен Киркорова и Хиля найден мертвым
Ученика Фрэнка Синатры избили в Одессе
Умер прадед рэпа
Другие материалы рубрики
Культура09:47Сегодня

Лето ваших надежд

Кино недели: от «Мира Юрского периода 2» до Серебренникова о Цое и Науменко
15:24Сегодня

Гай Ричи снял историю про русских гопников и Смолова к чемпионату мира

13:16Сегодня

Актер из «Сынов анархии» найден мертвым

15:53Сегодня

Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер

Культура00:09 7 июня

«Маме в наших песнях не нравится мат и богохульства»

Anacondaz о ГУЛАГе, татуировках и шиномонтаже с Тимати
11:46Сегодня

Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время чемпионата мира

03:38 7 июня

Чичерина рассказала о запретивших ее на чемпионате мира «футболобандеровцах»

13:53Сегодня

Раскрыта причина запрета концертов Земфиры во время чемпионата мира

Культура00:02Сегодня

«Я свою психику от фон Триера оберегаю»

Владимир Толстой о сожжении книг и границах дозволенного
15:15 7 июня

Кобзон поддержал пожелавшего отдать Крымский мост Ефремова

11:50 6 июня

Вениамин Смехов, Дарья Мороз и рэперы посоревнуются в чтении стихов

09:40Сегодня

Лидер «Грибов» обвинил жену Луну в измене с еще одним музыкантом

Россия
«Если есть нужные связи и нужные контакты»
Могут ли прямые линии с президентом помочь россиянам
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Вваливались в камеру чудовища»
В русской тюрьме можно узнать о народе, но нужно взять с собой сало
Уничтожение данных о репрессированных назвали варварством
Медведев признал кривизну регулирования процессов в России
В Москве назвали перехват российского корабля украинским Ан-26 анекдотом
Россиянин пожаловался на искажение своего вопроса для Путина
Все материалы
Мир
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Евросоюз рассказал о судьбе России в «Большой восьмерке»
Российский суд заочно арестовал «криптовалютного короля» Винника
Италия захотела возвращения России в «Большую восьмерку»
Трамп захотел добавить Россию в G7
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»
Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
Все материалы
Бывший СССР
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
В Киеве рассказали о завозе «англоязычных боевиков» в Крым
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
Украинцы похвастались бегством российского корабля от транспортного самолета
Раскрыт план украинских националистов сжечь Януковича заживо
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
«Газпром» решил спасти свое имущество от Украины
Глава Сбербанка ополчился на деньги в карманах
В Кремле похвастались реанимацией советского пломбира
На Украине нашли газ
Все материалы
Силовые структуры
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Боец отправил подростка в кому за нецензурные песни под гитару
В Челябинске задержали обстрелявшего гимназию
Топ-менеджеру «Роснано» нашли новое обвинение перед выходом из СИЗО
Обливший подругу кислотой отвергнутый россиянин осужден на 14 лет
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Все материалы
Наука и техника
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Инъекция превратила мирных пчел в смертельно опасных насекомых
Падение Луны на Землю показали на видео
Доказана неизбежность глобальной катастрофы
На Украине назвали пять «пугающих Кремль» вооружений
Все материалы
Спорт
Александр Овечкин«Он пожертвовал всем ради победы»
Овечкин принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в истории. И стал легендой
Джефф Монсон променяет гражданство США на депутатское кресло
Трамп решил помиловать Мохаммеда Али
Разницу в доходах Шараповой и Уильямс объяснили цветом кожи
Португальским футболистам посоветовали чаще мастурбировать во время ЧМ
РФС объявил о запуске программы поддержки сборной России
«Ювентус» захотел самого дорогого футболиста сборной России
Все материалы
Культура
Лето ваших надежд
Кино недели: от «Мира Юрского периода 2» до Серебренникова о Цое и Науменко
Познала белый свет
По каким фильмам мы запомним Киру Муратову
«Я свою психику от фон Триера оберегаю»
Владимир Толстой о сожжении книг и границах дозволенного
Гай Ричи снял историю про русских гопников и Смолова к чемпионату мира
Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер
Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время чемпионата мира
Раскрыта причина запрета концертов Земфиры во время чемпионата мира
Все материалы
Интернет и СМИ
Русский разгуляй
Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Некоторые шагнули за всякие пределы наглости»
Telegram борется с властями. Но внутри него идет своя война
Антиквар выставил на продажу статуэтку совы и попался на просмотре порно
Австрийский журналист пожаловался на хитрость Путина
53-летний женоненавистник прорекламировал в сети одиночество и стал посмешищем
Британские журналисты пожаловались на слежку в России
Все материалы
Ценности
От Сократа до домкрата
Как и почему мужчинам разрешили показывать соски
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Сорвиголова
Спортивный родстер Porsche выносит мозг и диагноз московской жизни
Максим Галкин удивил журналистов новой прической
Люди начали набивать необычные татуировки на лице из-за Меган Маркл
В Великобритании ополчились на антивозрастную косметику
Кейт Миддлтон приклеила туфли к ногам
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Названы запрещающие провозить секс-игрушки страны
Пассажир наябедничал на пьющего в туалете бортпроводника
Неадекватная пассажирка потребовала остановить самолет на ходу
Альпинистка сорвалась с горы и шесть дней выживала без еды
Все материалы
Из жизни
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Американец вернул клиенту забытый лотерейный билет на миллион долларов
Полицейский перевез пенсионера через дорогу на спине
Похороненный заживо младенец восемь часов пролежал под землей и выжил
Трехлетний китаец скормил новорожденному брату три шурупа
Все материалы
Первая встреча с Audi Q8
Лично знакомимся с флагманским кроссовером в китайской «кремниевой долине»
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года — 2018»
Топ-25 самых популярных машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мае 2018 года
«Иж» на гусеницах выставили на продажу за три миллиона рублей
Jaguar E-Pace обновился и получил в России новый мотор
Duster получил новые дизели
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы