Ученика Фрэнка Синатры избили в Одессе

В Одессе неизвестный избил американского певца Билла Уоррена. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сотрудника Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Заявление о нападении поступило от гражданина США во вторник, 5 июня. Он сообщил, что вечером в центре города у него произошел конфликт с неизвестным ему человеком. Тот несколько раз ударил музыканта по лицу, а затем по руке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По словам местного активиста Юрия Дьяченко, вечером во вторник он увидел на улице иностранца, лицо которого было в крови. «Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: "Вызывай полицию". Звоню, в полиции спрашивают, нужна ли скорая медицинская помощь, уточнил: нужна. Через 25 минут приезжает скорая, врач английским не владеет. Медики хотят увезти иностранца, тот сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию», — рассказал он.

После того как фотография пострадавшего была опубликована в соцсетях, в нем узнали Билла Уоррена — ученика американского певца и актера Фрэнка Синатры. Почему музыкант оказался в Одессе и в каких мероприятиях собирался принимать участие, пока не установлено.

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