Автор песен Киркорова и Хиля найден мертвым

Народный артист Белоруссии, композитор-песенник Эдуард Зарицкий скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает портал «Sputnik Беларусь» со ссылкой на министерство культуры республики.

Тело Зарицкого было найдено в его квартире в Минске. Дата похорон музыканта и церемонии прощания будет известна позже. Ему было 72 года.

Эдуард Зарицкий родился 9 февраля 1946 года в Саратовской области. Через несколько лет его семья переехала в Минск, где он окончил Белорусскую государственную консерваторию.

Зарицкий — автор более 600 песен. Работы композитора исполняли такие звезды, как Филипп Киркоров, Ярослав Евдокимов, Виктор Вуячич и Эдуард Хиль. Наиболее известными его произведениями являются «Ночные костры», «Прощальная гастроль», «Поверьте, девоньки» и колыбельная «Колыханка».