Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому

Вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо впала в кому после операции, перенесенной из-за инсульта. Об этом сообщает портал «Факты и комментарии».

У 55-летней артистки случился инсульт, когда она находилась в своем частном доме в Полтаве, Украина. Ее в бессознательном состоянии обнаружили знакомые. Муж Кирсо Анатолий Розанов, руководитель и композитор «Фристайла», находился в тот момент на гастролях.

Кирсо перенесла операцию 2 июня и с тех пор находится в коме.

Группа «Фристайл» была сформирована в 1988 году. Кирсо выступает в коллективе с момента его создания. «Фристайл» получил известность благодаря таким песням, как «Ах, какая женщина», «Кораблик любви», «С днем рождения, мама», «Цветет калина», «Я тебе не верю», «Целуй меня горячей» и «Прощай навеки».

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