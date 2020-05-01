Умерла солистка группы «Фристайл»

Бывшая солистка поп-группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила в Facebook ее сестра Алла.

«Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о рабе божьей Нине», — написала она.

В июне 2018 у артистки случился инсульт, когда она находилась в своем частном доме в Полтаве, Украина. Ее в бессознательном состоянии обнаружили знакомые. Кирсо перенесла операцию, после чего впала в кому.

Группа «Фристайл» была сформирована в 1988 году. Кирсо выступала в коллективе с момента его создания. «Фристайл» получил известность благодаря таким песням, как «Ах, какая женщина», «Кораблик любви», «С днем рождения, мама», «Цветет калина», «Я тебе не верю», «Целуй меня горячей» и «Прощай навеки».

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