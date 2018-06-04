Лидер группы «Градусы» сел в «Яндекс.Такси» и разбился

Фронтмен группы «Градусы» Роман Пашков попал в аварию перед вылетом в Турцию, где должен был пройти концерт коллектива. Артист рассказал об этом в Instagram в понедельник, 4 июня.

Пашков написал, что вызвал машину при помощи сервиса «Яндекс.Такси», чтобы добраться до аэропорта, но «не доехал». Он опубликовал фотографии разбитой машины и снимки, на которых у него перебинтованы голова и рука.

«Со мной все в порядке. В принципе, оказалось все проще, чем я думал. Лишился только самой любимой части своих волос», — сказал музыкант, демонстрируя рану на голове.

Пашков также извинился за отмену двух концертов в Турции. «Приедем попозже. Так что все хорошо, берегите себя», — добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что самая пожилая солистка оркестра имени Андреева погибла в аварии. Наталию Сорокину сбила машина, когда она вышла в магазин за продуктами.

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