Старейшая солистка оркестра имени Андреева погибла в аварии

В Санкт-Петербурге скончалась народная артистка России Наталия Сорокина, старейшая солистка Государственного академического русского оркестра имени Андреева. Причиной смерти стало ДТП, сообщила РИА Новости в понедельник, 4 июня, директор коллектива Наталья Митина.

Сорокиной был 91 год. По словам Митиной, солистку сбила машина, когда она вышла в магазин. «Она проходила через карман, где овощи продают, прошла, увидела эту машину, она ее пропустила, потом пошла дальше, а этому человеку почему-то захотелось развернуться, и он ее не заметил, что она идет опять здесь же», — рассказала она.

Пострадавшая была доставлена в Мариинскую больницу, где скончалась.

Русский оркестр имени Андреева — первый в истории России оркестр русских народных инструментов. Наталия Сорокина в нем играла на щипковых гуслях. По словам представителей коллектива, солистка являлась ученицей первой профессиональной исполнительницы на гуслях, народной артистки России Веры Городовской.