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Группа «Градусы» засудит «Яндекс.Такси» из-за разбившегося солиста

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Музыкальный коллектив «Градусы» планирует подать в суд на компанию «Яндекс.Такси» после ДТП, в которое попал фронтмен Роман Пашков. Об этом директор группы Дмитрий Емельянов рассказал РИА Новости во вторник, 5 июня.

По словам Емельянова, Пашков вызвал машину при помощи сервиса «Яндекс.Такси», чтобы добраться до аэропорта, где его ждали остальные участники «Градусов». Группа собиралась лететь на гастроли в Турцию. Во время поездки водитель заснул и на полной скорости врезался в грузовик.

Пашкова доставили в больницу. Ему диагностировали сотрясение мозга, ссадины, ушибы и порезы.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» заявили, что информация об аварии передана в страховую компанию. Представители фирмы подчеркнули, что все поездки, заказанные при помощи сервиса, страхуются на сумму до двух миллионов рублей. Водитель не пострадал и отказался от помощи врачей.

Накануне Пашков опубликовал в соцсетях видео, на котором показал свои ушибы и извинился за отмененный концерт.

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Предыстория: Лидер группы «Градусы» сел в «Яндекс.Такси» и разбился
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