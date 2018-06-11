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Умер ставший бомжом гитарист Fleetwood Mac

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Дэнни Кируэн

Бывший гитарист группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 11 июня.

Причина смерти пока не раскрывается.

Кируэн пришел в коллектив в 1968-м, через год после его основания. На тот момент ему было 18 лет. Музыкант пристрастился к алкоголю и в 1972 году был изгнан из Fleetwood Mac. После этого Кируэн занялся сольной карьерой, выпустив четыре студийных альбома.

После 1970-х Кируэн стал бездомным. В интервью The Independent в 1993 году он заявлял, что у него не было настоящего дома с тех пор, как он начал ездить на гастроли с Fleetwood Mac.

В 2015 году члены Fleetwood Mac вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых в мире музыкантов, по версии журнала Forbes. Коллектив выпустил 18 студийных альбомов и продолжает концертную деятельность.

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