Умер актер и певец Гио Хуцишвили

Грузинский актер и исполнитель Гио Хуцишвили скончался в Тбилиси. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры и спорта Грузии.

Хуцишвили было 55 лет. Перед смертью он боролся с онкологическим заболеванием.

Отмечается, что за две недели до смерти артиста перед зданием Тбилисской филармонии была открыта именная звезда Хуцишвили. Певец принял участие в торжественной церемонии.

Гио Хуцишвили снялся в таких фильмах, как «Любовь с акцентом», «Хареба и Гоги», «Наш черед, ребята!» и «Тбилиси-Тбилиси». Артист внес весомый вклад в популяризацию грузинской песни.