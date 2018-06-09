Умер звезда «Сибириады» Игорь Охлупин

Ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в московской больнице после непродолжительной болезни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра в субботу, 9 июня.

Охлупину было 79 лет. Дата и место похорон артиста пока не называются.

Игорь Охлупин родился в сентябре 1938 года. В 1960-м он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Маяковского, где служил более 50 лет.

Охлупин также играл в кино — он снялся, в частности, в таких фильмах, как «Алешкина любовь», «Тучи над Борском», «В трудный час», «Обелиск». Актер также сыграл одного из главных персонажей, Филиппа Соломина, в «Сибириаде» Андрея Кончаловского. В 1988 году Охлупин получил звание народного артиста РСФСР.