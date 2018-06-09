Умерла первая девушка Джеймса Бонда

Британская актриса Юнис Гейсон, сыгравшая самую первую девушку Джеймса Бонда, Сильвию Тренч в фильме «Доктор Ноу», умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Daily Star.

В заявлении, опубликованном на странице Гейсон в Twitter, говорится: «С большой грустью сообщаем, что что наша дорогая Юнис скончалась 8 июня. Она была удивительной женщиной, которая оставила неизгладимое впечатление на всех, кто ее знал».

Продюсеры франшизы о приключениях Джеймса Бонда Майкл Уилсон и Барбара Брокколи добавили: «Нам очень грустно сознавать, что Юнис Гейсон, наша самая первая девушка Бонда, игравшая Сильвию Тренч в "Докторе Ноу", а также в фильме "Из России с любовью", скончалась. Мы выражаем соболезнования ее семье и близким».

Кадр: фильм «Доктор Ноу»

Девушки Бонда (Bond girls) — подруги и напарницы Джеймса Бонда. Все актрисы, сыгравшие девушек агента 007, мгновенно становились всемирно известными, получали статус секс-символов.

Фильм режиссера Терренса Янга «Доктор Ноу» (Dr. No) — первый в киносерии о британском суперагенте, был экранизацией одноименного романа Яна Флеминга. Вышел на экраны в 1962 году.

Юнис Гейсон играла в паре с Шоном Коннери. Главную женскую роль в первом фильме исполнила Урсула Андресс.

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