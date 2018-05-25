Режиссер «На игле» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Британский режиссер Дэнни Бойл снимет 25-й фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщили продюсеры ленты, передает Reuters.

Съемки новой части бондианы начнутся в декабре. Премьера фильма запланирована на осень 2019 года. Роль Бонда исполнит Дэниел Крэйг, ранее сыгравший спецагента в лентах «007: СПЕКТР», «007: Координаты "Скайфолл"», «Квант милосердия» и «Казино Рояль».

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Сценарий новой картины напишет Джон Ходж, работавший с Бойлом над фильмом «На игле». Дэнни Бойл также известен по таким лентам,как «Франкенштейн», «Миллионер из трущоб», «127 часов», «28 дней спустя», «Транс» и «Т2 Трейнспоттинг».

В сентябре 2017-го источник раскрыл подробности сюжета новой части франшизы. По его словам, Бонд покидает секретную службу и женится, однако его супругу убивают.

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