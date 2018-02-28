Умер режиссер бондианы Льюис Гилберт

Британский кинорежиссер и сценарист Льюис Гилберт, снявший три фильма о спецагенте Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на официальной странице франшизы в Twitter.

Льюис Гилберт родился в 1920 году. Он выступил режиссером лент бондианы «Живешь только дважды» 1967-го, «Шпион, который меня любил» 1977-го и «Лунный гонщик» 1979-го.

Кинематографист также создал фильмы «Дом призраков», «Ширли Валентайн» и «Элфи». Последняя картина получила пять номинаций на премию «Оскар», была удостоена специального приза на Каннском кинофестивале, а также «Золотого глобуса» и наград премии BAFTA.

Франшиза о Джеймсе Бонде насчитывает 24 официальных фильма, а также две ленты, которые не входят в число канонических.