Британский премьер помечтала о смене пола для Джеймса Бонда

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что поддерживает тренд на появление женщин в ролях культовых кино- и телеперсонажей мужского пола. Об этом она заявила изданию The Sun.

«Мне нравится смотреть под Рождество сериал "Доктор Кто". Уверена, что выбор женщины на роль Доктора Кто — важный шаг вперед для идей феминизма. А когда-нибудь должно наступить время и женщины-Бонда», — выразила надежду глава британского правительства.

О том, что 13-м исполнителем роли Доктора Кто станет актриса Джоди Уиттакер, было объявлено в июле. Культовый герой стартовавшего в 1963 году фантастического сериала — путешествующий во времени и пространстве инопланетянин в человеческом обличье под псевдонимом Доктор — впервые в истории воплотится в женском теле. Уиттакер известна ролями в фильмах «Венера» и «Чужие на районе»,а также сериалах «Убийство на пляже» и «Черное зеркало».

Размышляя о кастинге фильмов об агенте 007, Мэй одобрила и кандидатуру 32-летнего английского актера Джеймса Нортона. По информации политика, «его всерьез рассматривают в качестве потенциального Бонда». С 2006 года роль британского супершпиона играет Дэниел Крэйг — пока безымянный 25-й фильм франшизы станет для актера уже пятым и, по слухам, последним в качестве Бонда.

Основную популярность Нортону принесли главные роли в детективных сериалах «Грандчестер» и «Счастливая долина» — в первом он изобразил священнослужителя-сыщика, а во втором, напротив, серийного убийцу. Он также играл Андрея Болконского в мини-сериале по Льву Толстому «Война и мир» и появлялся в одной из серий проекта «Черное зеркало». В кино Нортон отметился участием в таких фильмах, как «Уильям Тернер», «Гонка», «Белль» и «Коматозники».

На мысли о культовых британских киногероях и их будущем премьер-министра вдохновило посещение базы ВВС Соединенного королевства. Мэй поздравила военных с одержанной «во многом благодаря их усилиям» победой над «Исламским государством» (запрещено в России).

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