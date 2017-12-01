Актриса из фильмов про Бонда практически ослепла

Британская актриса Джуди Денч призналась, что страдает постепенной потерей зрения. Она заявила на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре, что уже не может смотреть фильмы, пишет The Guardian в пятницу, 1 декабря.

«Я все равно иду в кино с другом, и он рассказывает мне: "Теперь он целует ее" или "Он уходит". Но я упускаю массу вещей, и это не очень весело», — рассказала она.

Отмечается, что 82-летней актрисе диагностировали макулодистрофию, заболевание, при котором поражается сетчатка глаза и нарушается центральное зрение.

На фестивале Денч вручили награду Кирка Дугласа за успехи в кинематографе.

Джуди Денч — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она исполнила роль главы британской секретной службы с кодовым именем М в семи фильмах про спецагента Джеймса Бонда. Помимо этого, актриса сыграла в таких картинах, как «Шоколад», «Гордость и предубеждение» и «Джейн Эйр». В сентябре она поделилась подробностями интимной жизни в пожилом возрасте, призвав ровестников заниматься сексом, а в июне 2016-го сделала первую в жизни татуировку.