Появились спойлеры к новому фильму о Бонде

Источник, близкий к работающей над новой частью франшизы о Джеймсе Бонде съемочной группе, раскрыл подробности сюжета картины. Об этом сообщает New York Post.

По словам собеседника издания, в очередном фильме бондианы спецагент решает уйти на покой: «Бонд уходит из секретной службы, влюбляется и женится. Потом его жену убивают». Он добавил, что гибель супруги заставляет главного героя вернуться к своему прежнему занятию, чтобы отомстить убийце.

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«Фильм напоминает ленту "Заложница", но с Бондом», — рассказал источник. Он отметил, что рабочее название картины — «Бонд 25».

В «Заложнице» с Лиамом Нисоном в главной роли рассказывается о бывшем агенте ЦРУ, который пытается вызволить свою дочь из рук похитителей.

В августе британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший спецагента британской разведки MI6 в четырех последних лентах кинофраншизы о Джеймсе Бонде, объявил, что вернется к этой роли в пятый раз. В июле сообщалось, что фильм выйдет на экраны 8 ноября 2019 года.