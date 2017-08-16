Дэниел Крэйг вновь поменял решение по поводу съемок в бондиане

Британский актер Дэниел Крэйг снимется в роли агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом он заявил на передаче The Late Show американского комика Стивена Кольбера на телеканале CBS, отрывок из которой появился в Twitter в среду, 16 августа.

— The Late Show (@colbertlateshow) 16 августа 2017, 04:04

«Я давал интервью по поводу этого целый день и не раскрывал всего. Я подумал, что если говорить правду, то говорить ее тебе», — сказал Крэйг Кольберу.

Накануне британец заявил в интервью на радио Magic 106.7, что не давал согласия на съемки в продолжении франшизы и не собирается делать этого только ради денег. Он подчеркнул, что никаких решений еще не принято.

Месяцем ранее сообщалось, что продюсеры бондианы уже утвердили Крэйга на роль агента 007. Сам актер после премьеры в 2015 году ленты «007: Спектр» сказал, что скорее совершит суицид, чем снимется в еще одной картине о Бонде.

Крэйг сыграл спецагента британской разведки MI6 в четырех последних лентах кинофраншизы о Джеймсе Бонде. Помимо него в Бонда играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.